Pursaklar'da Ramazan Mukabele Programı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediyeye bağlı hanım evlerinde ramazan dolayısıyla mukabele programı başlatıldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen programlarda, farklı yaş gruplarından kadınlar bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilavetine katılıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek mukabelelerin ardından dini sohbetler düzenlenecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Hanım evlerinde başlatılan mukabele programlarıyla hem geleneklerin yaşatıldığını hem de ilçe sakinlerine manevi bir buluşma ortama sunulduğunu dile getiren Çetin, tüm katınları programa katılmaya davet etti.