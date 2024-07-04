Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor" - Son Dakika
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Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor"

- Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi...

04.07.2024 19:34
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- Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor"

ASTANA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını hatırlatan Putin, " İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna'yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hala masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Putin, "Sayın Erdoğan ile karşılıklı ödeme, enerji, tahıl ve metal tedariki konularını ele aldık. Daha az tahıl almaya başladılar. Örneğin, vergi kısıtlamaları metalürji endüstrimizle ilgili. Ancak bunun dışarıdan gelen herhangi bir kısıtlamayla ilgisi yok. Bu sadece yerli üretimin dinamikleri ve ikili ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Tüm meseleler çözülebilir" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulması için batılılar tarafından baskı uygulandığını aktararak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Her 2 tarafın da ilişkilerini geliştirmek için yoğun ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Putin, "Genel olarak her iki tarafta da ilgi var. Birilerinin bizi engellemesiyle değil, Türkiye'deki süreçlerin gelişimiyle ilgili objektif bir ilgi var" dedi.

"ABD'deki seçim sonuçlarını beklememiz, gelecekteki yönetimin yaklaşımını ve bakış açısını görmemiz gerekiyor"

ABD ile ilişkilere de değinen Putin, ABD tarafıyla stratejik istikrar konularını görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak buna rağmen ABD'deki seçim sonuçlarını beklememiz, gelecekteki yönetimin yaklaşımını ve bakış açısını görmemiz gerekiyor" dedi.

Aynı zamanda uluslararası güvenlik konularında kendilerinin öneriler sunduğunu da hatırlatan Putin, "Güvenlik konularında önerilerimizi sunduk. Bu konuyla ilgilenenler de iyi niyetli olmalı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmalara dair de açıklamalarda bulunan Putin, arabulucular aracılığıyla ateşkesin ilan edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çatışmanın nihayetinde arabulucular yardımıyla ve sadece onlar aracılığıyla sona erdirilmesi meselesi bana pek muhtemel görünmüyor. Her şeyden önce, bir arabulucunun nihai belgeleri imzalama yetkisine sahip olması pek muhtemel değil" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca ABD'de yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışmayı durdurabileceklerine dair açıklamalarını da olumlu bulduklarını ekledi.

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Vladimir Putin, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor' - Son Dakika

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