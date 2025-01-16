Putin'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Destek - Son Dakika
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Putin'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Destek

Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile güvenlik iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

16.01.2025 19:49
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile güvenlik konularında iş birliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Putin, başkent Moskova'da Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ülkesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin geçen yıl sekiz kat arttığını belirterek, "Başta tahıl ve gıda ürünleri olmak üzere, gerekmesi halinde insani destek sağlamaya devam etmeye hazırız." dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti ile güvenlik konusunu istişare edeceklerine dikkati çeken Putin, "Güvenlik alanındaki iş birliğimiz konusunda, şimdiye kadar yaptığımız gibi bu yönde adımlar atmak niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Touadera da Rusya'ya güvenlik konusunda verdiği destek için teşekkür ederek, "Güvenlik ve bölgemizde barış ile istikrarı sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Bugün, Ruslar tarafından eğitilen ordumuz teröristleri püskürtebiliyor." şeklinde konuştu.

Rusya ile güvenlik alanında çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Touadera, tarım ve madencilik alanındaki iş birliğinde de ilerleme sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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