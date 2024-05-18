Putin, Harbin Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti

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HARBİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret ederek üniversitede öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Harbin Teknoloji Enstitüsü, tanınmış Rus üniversiteleriyle kapsamlı bilim ve eğitim işbirliği yürütüyor.

Putin, konuşmasında Rus ve Çin üniversiteleri arasındaki işbirliğinin, iki ülkedeki gençlere yönelik mükemmel öğrenim fırsatları sağladığını ve aynı zamanda iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirdiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın iki ülkedeki gençlere yönelik değişim ve karşılıklı öğrenime yönelik daha fazla platform sağlamak üzere Çin'le işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye istekli olduğunu belirtti.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki işbirliği sahalarının genişlemesiyle her iki dili bilen ve mesleki alanlarda yetkin daha fazla yetenekli kişilere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.