Putin Mağlup Edilmezse Sınırlar Güvensizleşir - Son Dakika
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Putin Mağlup Edilmezse Sınırlar Güvensizleşir

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Putin'in başarısının BM Şartı'nı anlamsız kılacağını belirtti.

19.11.2024 01:16
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NEW İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olması halinde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın maddelerinin anlamını yitireceğini belirterek, "Putin mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olması halinde BM Şartı'nın maddelerinin anlamını yitireceği bir dünya oluşacağını söyledi.

Putin'in başarısının başkalarının "emperyalist savaş" isteklerine ilham olacağını kaydeden Lammy, "Putin mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur." ifadelerini kullandı.

Lammy, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak Putin'in Ukrayna'yı "karanlığa itmeye" çalıştığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da 1000 gündür süren savaşta çok sayıda asker kaybettiğini, bu yüzden Kuzey Kore'den asker ve İran'dan balistik füze desteği almaya yöneldiğini belirten Lammy, "Bu eylemlere güçlü şekilde cevap verilmeli." dedi.

Lammy, İngiltere'nin bu nedenle İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air ile İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketine (IRISL) yaptırım kararı aldığını anımsattı.

"Putin sadece güce cevap verir." şeklinde konuşan Lammy, kalıcı barış ve güvenlik için güçlü ve birlik içinde hareket etmek gerektiğinin altını çizdi.

Lammy, "Bugün benim Putin'e mesajım basit. Rusya'nın saldırganlığıyla her fırsatta mücadele edeceğiz." dedi.

"Rusya'nın Kuzey Kore hamlesinin eşi benzeri yok"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise 1000 gündür Ukrayna halkının pes etmediğine dikkati çekti.

Kış ayları yaklaşırken Rusya'nın Ukrayna'nın temel altyapısını saldırılarla yok ettiğini belirten Greenfield, milyonlarca evde su ve ısıtma olmadığına dikkati çekti.

Greenfield, Rusya'nın bugün Sudan'a insani yardımı kolaylaştırılmasını hedefleyen bir karar tasarısını veto ettiğini anımsatarak, "Rusların Filistin halkına destek bildirdiğini duyduk ancak bu ikiyüzlülük ve yalancılıktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya desteğine ilişkin ise Greenfield, "Böyle bir hamlenin eşi benzeri yok." diye konuştu.

Greenfield, bunun birçok BMGK kararını da ihlal ettiğini dile getirerek, "Bu faaliyetler haydut bir devletin faaliyetleridir. Rusya bunları meşru kılmak için çok çaba sarf ediyor ve yalan söylüyor." şeklinde konuştu.

Putin'in hiçbir zaman BM üyesi de olan Ukrayna'yı bağımsız devlet olarak kabul etmediğini savunan Greenfield, bu nedenle Ukrayna halkının da kararlılığını hafife aldığını söyledi.

Greenfield, ABD'nin gelecek günlerde Ukrayna'ya yeni güvenlik desteği açıklayacağını bildirdi.

Ukrayna'ya desteğin "partizan" bir konu olmadığını belirten Greenfield, demokrasi ve insan haklarına sahip çıkmanın basit politikalardan daha önemli olduğunu ve tek bir liderin inisiyatifine kalmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin Mağlup Edilmezse Sınırlar Güvensizleşir - Son Dakika

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