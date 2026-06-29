Putin: Rusya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Altında - Son Dakika
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Putin: Rusya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Altında

Putin: Rusya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Altında
29.06.2026 14:44
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Putin, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı baskıları ve Ukrayna'nın düşmanca tutumunu eleştirdi.

MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Batı ülkeleri tarafından uygulanan sert ve eşi benzeri görülmemiş baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. Kongresi'nin Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Rusya, Batılı elitlerin uyguladığı sert ve eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayan ya da savaş alanında zafer elde edemeyen bu güçler, ülkenin siyasi dengesini istikrarsızlaştırmaya ve ülke içinde karışıklık çıkarmaya çalıştı, ancak bu tür girişimlerin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Devlet Başkanı, Ukrayna'nın, Batı'nın Rusya ile olan düşmanca tutumunda "koçbaşı" olarak kullanıldığını, Ukrayna halkının hiçe sayıldığını ifade etti.

Putin, Batı'nın Kiev'in sivil halka ve altyapıya yönelik kasıtlı saldırılarına ve Rusya'daki yerli firarileri sabotaj ve terör saldırıları düzenlemek üzere neredeyse açıkça kullanmasına bilerek göz yumduğunu belirtti. Putin, Batı'nın söz konusu bariz provokasyonlara rağmen yalnızca Rusya'yı hedef alan yeni ve gayrimeşru yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Altında - Son Dakika

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