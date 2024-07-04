Putin ve Muhbir, Astana'da ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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Putin ve Muhbir, Astana'da ikili ilişkileri ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

04.07.2024 14:22
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Muhbir, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Rus tarafını temsilen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un da yer aldığı görüşmede, Rusya ile İran arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ikili ilişkilere değinerek, "İran-Rusya ilişkileri dostane ve yapıcı. İlişkilerin, ülkenizdeki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak güçleneceğinden eminim. İran halkına cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda başarılar diliyorum." dedi.

Putin, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci ülke statüsüne ilişkin başvurusunu desteklediklerini dile getirerek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi geriledi, ancak bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Elbette, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının, ekonomi alandaki ilişkilerimizin güçlenmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile İran'ın uluslararası konularda benzer yaklaşım sergilediğini belirten Putin, "Çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma, uluslararası hukukun tüm normlarına uyma ve Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolünü koruma yönündeki girişimlerimiz bizi birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir de Rusya ile ilişkilerin "yapıcı" olduğunu belirterek, "Hükümetteki tüm değişiklikler hiçbir şekilde ilişkilerimize zarar vermeyecek. İran-Rusya stratejik ilişkileri, dünya üzerindeki hakimiyet denklemini bozuyor. Tek taraflılık devri sona erdi." dedi.

Kaynak: AA

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