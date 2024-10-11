Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Görüştü - Son Dakika
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Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Görüştü

Putin ve Pezeşkiyan, Aşkabat'ta ikili ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldı.

11.10.2024 16:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan'ın heyetlerin de katılımıyla başlayan görüşmesi, yüz yüze devam etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ikili ticaret hacminin bu yıl arttığını belirtti.

İran ile uluslararası alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Putin, "Dünyadaki olaylara ilişkin değerlendirmelerimiz çoğu zaman birbirine çok yakın, hatta örtüşüyor. Bugün bunu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS'e üye olduğuna dikkati çeken Putin, Pezeşkiyan ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında ayrı görüşme yapmayı planladığını dile getirdi.

Öte yandan, Putin'in, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile de ayaküstü sohbet ettiği ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Pezeşkiyan: "Dünyadaki konumlarımız birbirine diğerlerinden çok daha yakın"

İran Cumhurbaşkanlığının görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasına göre ise Pezeşkiyan, Rus mevkidaşıyla görüşme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri "samimi ve stratejik" olarak niteledi.

İran ve Rusya arasında gelişen işbirliği sürecinin hızlandırılmasını isteyen, iki ülkenin "karşılıklı ve tamamlayıcı" kapasitelere sahip olduğunu ve bu konuda birbirlerine yardım edebileceklerini belirten Pezeşkiyan, "Dünyadaki konumlarımız birbirine diğerlerinden çok daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına da BRICS Zirvesi'nde son şeklini vermeyi umduklarını ifade etti.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinen İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in hiçbir uluslararası hukuk kuralına saygı duymadan sürdürdüğü saldırganlığın bölgede krizlere yol açtığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Görüştü - Son Dakika

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