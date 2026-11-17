Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ülkeleri, Hint-Pasifik bölgesinde siber güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecek yıl bölgede ilk kez ortak deniz gözetleme uçuşları gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen, Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD liderlerini bir araya getiren Quad Liderler Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, Hint-Pasifik bölgesinde siber güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecek yıl bölgede deniz gözetimine yönelik ilk eğitim uçuşlarının gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun "her zamankinden daha güçlü" olduğunun vurgulandığı bildiride, 4 ülkenin "barışa ve istikrara adanmış, iyilik odaklı bir güç ve eylem ortaklığı ortaya koyduğu" kaydedildi.

Bildiride, "Statükoyu baskı yoluyla değiştirmeye çalışan, gerilimi tırmandıran ve bölgesel barış ile istikrarı zayıflatan her türlü istikrarsızlaştırıcı veya tek taraflı eyleme kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik baskı uygulamaları

"Keyfi ihracat kısıtlamaları" dahil ekonomik baskı uygulamalarına ilişkin ciddi endişelerin dile getirildiği bildiride, kritik tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ile seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünün korunmasının önemi vurgulandı.

Güvenilir yapay zeka geliştirmenin gerekliliğine dikkat çekilen bildiride, Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomik baskılara ilişkin endişeler de yinelendi.

Bildiride, 2027 yılının başlarında ilk kez "Quad İş Liderleri Forumu"nun düzenleneceği ve forumun daha güçlü ticari bağları teşvik etmek amacıyla hükümet ve iş dünyası liderlerini bir araya getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de dörtlü ittifaka dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.