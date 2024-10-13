Avustralya'nın Queensland eyaletinde Filistin'e destek veren binlerce kişi, hükümetin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüyüş düzenledi.
ABC News'teki habere göre Filistin'e destek veren binlerce kişi, eyaletin Brisbane kentinde bir araya geldi.
İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren sloganların yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Avustralya hükümetinin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapmasını talebiyle Victoria Köprüsü'nden South Bank bölgesine yürüdü.
Göstericiler, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını ve silah tedarikini durdurmasını da istedi.
Ülkenin Victoria eyaletindeki Melbourne ve Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentlerinde de benzer gösterilerin düzenlendiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Queensland'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?