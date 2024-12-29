Queensland'da Köpekbalığı Saldırısı: 1 Ölü

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SİDNEY, 29 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletinin orta kesimi açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Brisbane merkezli The Courier Mail gazetesinin cumartesi günü bildirdiğine göre 40 yaşlarındaki adam, Yeppoon açıklarında köpekbalığı saldırısı sonucu boynundan yaralanarak hayatını kaybetti. Aynı bölgede geçen ay da bir köpekbalığı saldırısı yaşanmıştı.

Queensland Polis Teşkilatı Sözcüsü, bu kişinin aile üyeleriyle birlikte balık tuttuğu sırada köpekbalığı saldırısına uğradığını söyledi. Olayın Cumartesi günü yerel saatle 16.37'de meydana geldiği belirtildi.

Polis sözcüsü, hayati tehlike arz eden yaraları olan adamın saat 18.00 gibi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazetenin Avustralya Köpekbalığı Olayları Veritabanı'ndan aktardığına göre, bu yıl Avustralya sularında en az dört köpekbalığı saldırısı daha yaşandı.