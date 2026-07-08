Radev: NATO Zirvesi ve Ukrayna Desteği - Son Dakika
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Radev: NATO Zirvesi ve Ukrayna Desteği

08.07.2026 11:41
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Bulgaristan Başbakanı Radev, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarını artırmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, NATO Ankara Zirvesi'nin ittifakın dönüşüm sürecinde kritik bir dönemde yapıldığını belirterek, savunma harcamalarının artırılmasının yalnızca askeri kapasiteyi değil altyapı, siber güvenlik ve dijital dayanıklılığı da kapsadığını söyledi. "Bulgaristan'ın Ukrayna'ya mali desteğini imkanları ölçüsünde sürdüreceğini" belirten Radev, "bu desteğin sosyal harcamaları olumsuz etkilememesi gerektiğini" söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Radev, NATO Ankara Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin ittifakın derin bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi. Zirvenin, Avrupa'daki müttefiklerin NATO'nun ortak savunmasına daha fazla katkı sunma iradesini ortaya koyduğunu belirten Radev, "Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların Avrupa ülkelerine vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın sürekli çaba gerektiren temel bir sorumluluk olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

NATO'nun savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma hedefinin Bulgaristan açısından yalnızca askeri kapasitenin güçlendirilmesi anlamına gelmediğini belirten Radev, bu hedefin altyapı, ulaşım ve bağlantı kapasitesi, dijital dayanıklılık ve siber güvenlik alanlarında yatırımları da içerdiğini söyledi.

Ukrayna'ya destek konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Radev, önceki Bulgar hükümetlerinin Ukrayna'ya mali, tıbbi, insani ve askeri destek sağladığını hatırlatarak, Ukrayna'ya en fazla mali destek sözü veren siyasetçilerin Bulgaristan ekonomisinin güçlendirilmesi ve devlet bütçesine yeni kaynak oluşturulması konusunda yeterli adım atmadığını ifade etti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya mali desteğini imkanları ölçüsünde sürdüreceğini belirten Radev, bu desteğin sosyal harcamaları olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi.

Grönland'a ilişkin bir soruya ise Radev, "Bizim tutumumuz, Avrupa'nın Grönland halkının kendi kaderini tayin edebilmesine olanak sağlayacak imkanları sunması gerektiği yönündedir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Bulgaristan, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radev: NATO Zirvesi ve Ukrayna Desteği - Son Dakika

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