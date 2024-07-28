Rafet El Roman, 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Rafet El Roman, 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Şenlik kapsamında yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar da yer aldı. Roman, hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi ve katılımcılarla birlikte şarkı söyledi. Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Roman'a çiçek ve karpuz hediye etti. Şenliğin finali güzel bir şekilde tamamlandı ve kentin tanıtımına katkı sağlamak için etkinliklere devam edileceği belirtildi.

28.07.2024 00:25
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Şarkıcı Rafet El Roman, "3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nde sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Ferhadanlı Mahallesi'nde dün başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler satışa sunuldu.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı şenlikte şarkıcı Rafet El Roman hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Roman'a katılımcılar eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Roman'a çiçek ve karpuz verdi. Roman, sahnede karpuzu keserek tadına baktı.

Nallar, şenliğin finalinin çok güzel olduğunu belirterek, kentin tanıtımına katkı sağlamak için etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rafet El Roman, 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rafet El Roman, 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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