Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Şengül, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek destek istedi. Ayrıca, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projelerle vatandaşların hayallerindeki Erenler'i inşa edeceklerini vurguladı.

13.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdüren Şengül, esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Şengül, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde destek istedi.

Ziyaretlerinde dayanışma ve yatırım mesajları veren Şengül, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projelerle vatandaşların hayallerindeki Erenler'i inşa edeceklerini vurguladı.

Şengül, "Her programda evlatlarını bağrına basan kıymetli büyüklerime, değerli arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz söz veriyoruz; Erenlerimiz için aşkla yorulmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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