Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'ın Bhiwadi kentindeki fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede binanın büyük bölümünü saran yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkilileri, fabrikada mahsur kalan işçiler olabileceğine işaret ederek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rajasthan'da Fabrika Yangını: 7 Ölü
