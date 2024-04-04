Ramazan Ayında İhtiyaç Sahipleri İçin İftar Sofraları Kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca bu yıl 81 ilde ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruldu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü de ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 36 bin kişiye iftar verecek.
Kadir Gecesi'nde müdürlüğün hizmet alanı içerisinde yer alan Anadolu yakasında 122, Kocaeli'de ise 33 olmak üzere toplam 155 camide mevlit okutularak, ikramlarda bulunulacak.
Ayrıca Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Kadıköy İskele Camisi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde 3 bin porsiyon helva ikramı yapılacak.
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Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Ankara'da bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin sorgulamaları ise devam etmektedir.
Kars Barosu avukatlarından Eylem Othan, hayvanlara yönelik haksız muamelelere karşı yasaların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Othan, yüzlerce hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında kaldı ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.
Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 5 dalda derece elde etti. Okul müdürü, öğrencilerin başarısının sınıf öğretmenine bağlı olduğunu belirtti ve öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına olan ilgilerinin kişisel gelişimlerini artırdığını vurguladı. Dereceye giren öğrenciler İzmir'de düzenlenecek turnuvada ilçeyi temsil edecekler.
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