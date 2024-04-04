Ramazan Ayında İhtiyaç Sahipleri İçin İftar Sofraları Kuruldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca bu yıl 81 ilde ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü de ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 36 bin kişiye iftar verecek.

Kadir Gecesi'nde müdürlüğün hizmet alanı içerisinde yer alan Anadolu yakasında 122, Kocaeli'de ise 33 olmak üzere toplam 155 camide mevlit okutularak, ikramlarda bulunulacak.

Ayrıca Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Kadıköy İskele Camisi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde 3 bin porsiyon helva ikramı yapılacak.