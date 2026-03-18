Ramazan Bayramı 20 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta Başlıyor

18.03.2026 20:46
Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt 'te 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Yüksek Mahkeme'nin 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nin başlangıcı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, şevval ayının hilalinin görülememesi üzerine 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanlığı Divanı, şevval ayının hilalinin görülememesi nedeniyle 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını duyurdu.

Yemen Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı da 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı 20 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı 20 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika
