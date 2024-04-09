Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı yarın başlıyor

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak.
Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak.
Bayram namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'de kılınacak.
Şevval hilali, Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak
Şevval (Ramazan Bayramı) hilali, bu akşam Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak ve yarın İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı idrak edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine, Müslümanların ramazan ayında yaptıkları ibadetlerle manevi bir mesafe katettiklerini ve ardından kendilerine hediye bayrama kavuştuklarını söyledi.
Ramazan Bayramının Müslümanlar için çok önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Aydın, "Hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı, Müslümanlara bayram olarak kılınmıştır. Bundan dolayı bayram günlerinde ıslah ve samimiyet ile dualarımızı yapalım. Bayram günü sabah namazından çıktıktan sonra fitrelerimizi ramazan içinde vermediysek bir an evvel verelim. Bayramlar Müslümanların bir araya gelmesi için çok önemli zaman dilimleridir." değerlendirmesinde bulundu.
"Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak gerekir"
Hazreti Muhammed'in çocuk, kadın, yaşlı herkesi bayram namazına davet ettiğini aktaran Aydın, bayram günlerinde asrı saadetten bu yana ikramların ve kutlamaların yapıldığını ifade etti.
Bayramda da fitre, fidye ve sadakalarla ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasını tavsiye eden Aydın, "Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak gerekir. Küçüklerin büyüklerin yanına gitmesi, yaşadıkları yer uzaksa ve gidemiyorlarsa telefon açmaları, tebrik mesajları göndermeleri ve gönül almaları çok önemlidir." diye konuştu.
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle gıdaya erişimin zor olduğu coğrafyalarda çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, bu yıl ramazan ayında 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
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