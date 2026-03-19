Ramazan Bayramı Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
Ramazan Bayramı Yarın İdrak Edilecek

19.03.2026 22:29
Arap ülkeleri, hilalin görülmesiyle yarın Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Komor'da bir gün sonra.

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Somali, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Sudan, Moritanya ve Cibuti'de yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ilan edildi.

Komor Adaları'nda ise hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 21 Mart Cumartesi kutlanacak.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Ramazan Bayramı Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
