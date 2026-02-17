Ramazan'da Dayanışma Mesajı

Ali Kamil Soyuak, başlayacak ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaptı.

Soyuak, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu ayın bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olduğunu ifade etti. Ramazanın yalnızca aç kalmak anlamına gelmediğini vurgulayan Soyuak, sabır, empati, yardımlaşma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu dönemde ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, çocuklar ve tüm vatandaşlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten Soyuak, Ramazan'ın ilçeye, ülkeye ve İslam coğrafyasına barış, bereket ve sağlık getirmesini temenni etti.