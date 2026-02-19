Ramazan'da Gıda Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Ramazan'da Gıda Güvenliği Uyarısı

Ramazan\'da Gıda Güvenliği Uyarısı
19.02.2026 13:25
Uğur Toprak, Ramazan'da gıda güvenliği için iftar saatine yakın sofra kurma ve uygun saklama önerdi.

GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, ramazan ayında gıda güvenliği konusuna dikkati çekti. Toprak, "Sofrayı çok erken kurmamak gerekiyor; mümkün olduğunca iftara yakın saatlerde kurmak gerekiyor. Çünkü sıcak ve soğuk zincirin kırılmasını önlemek gerekiyor" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, ramazan ayında gıda güvenliği hakkında dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Ramazan ayında beslenme şeklinin değiştiğini vurgulayan Toprak, "Özellikle iftar için yaptığımız yemekleri soğusun diye sahura kadar ortam sıcaklığında bırakmamamız gerekiyor. Yemekleri tüketebileceğimiz kadarını ısıtmamız gerekiyor. Çünkü en büyük problemlerden biri, yemeğin ısıtılıp soğutulması. Yiyeceğimiz kadarını bir başka kaba alıp, ısıtıp tüketmek gerekiyor. Çünkü aksi durumda mikroorganizmalar dirençli hale gelip, spor üretip gıda zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

'CİDDİ ZEHİRLENMELERE SEBEP OLABİLİR'

Yemeğin çok uzun süre ortam sıcaklığında beklememesi gerektiğini dile getiren Toprak, "Aynı şekilde sofrayı çok erken kurmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca iftara yakın saatlerde kurmak gerekiyor. Çünkü sıcak ve soğuk zincirin kırılmasını önlemek gerekiyor. Alışveriş yaparken soğuk zincirdeki ürünleri veya donuk ürünleri en son alıp, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eve getirip dolaba koymak gerekiyor. Etli yemekleri 1-2 gün, diğer yemekleri de 3-4 günden fazla dolapta tutmamak gerekiyor. Bunun dışında da meyve sebzeyi akan suda iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bu aylarda özellikle kırmızı et, tavuk ve pilav gibi ürünleri biz genellikle yaparız. Soğusun diye ocakta uzun süre bekletiriz veya da tezgah üzerinde kalır. Ciddi zehirlenmelere sebep olabilir" dedi.

'HIZLI YEMEMEK LAZIM'

İftar yemeklerini dikkatli tüketilmesi gerektiğini de vurgulayan Toprak, "Hızlı bir şekilde yememek lazım. Bol su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. İftardan sonrasında da yeme sıklığını ayarlamak gerekiyor. Çok fazla yediğimiz zaman da bu sefer uzun süre aç kaldıktan sonraki yemekler mide ile ilgili sıkıntı yaşamamıza sebep olabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Gıda Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan'da Gıda Güvenliği Uyarısı
