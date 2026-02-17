Beylikdüzü Belediyesi Diyetisyen Hekimleri Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü Belediyesi Diyetisyen Hekimleri Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Paylaştı

17.02.2026 14:33  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi diyetisyenleri, Ramazan ayında sahurdan iftara dengeli ve sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Uzun süreli açlıktan sonra doğru yemek tercihleri ile dengeli bir iftar sofrası oluşturmanın önemi vurgulandı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi diyetisyen hekimleri, ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenme için sahurdan iftara uzanan süreçte uygulanabileceklere ilişkin önerilerde bulundu. Diyetisyen hekimler Merve Akdeniz ve Betül Arda, uzun süreli açlık sonrası doğru yemek tercihleri ile iftar sofrasında dengeli bir tabak oluşturulmasının önemini vurguladı.

Beylikdüzü Belediyesi diyetisyen hekimleri, ramazan ayında beslenme düzeninde yaşanan değişimlere dikkati çekerek sahurdan iftara uzanan süreçte uygulanabilecek önerileri vatandaşlarla paylaştı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte uzun süreli açlık sonrası doğru yemek tercihleri konusunda bilgilendirmelerde bulunan diyetisyen hekimler Merve Akdeniz ve Betül Arda, iftar sofrasında dengeli bir tabak oluşturulması gerektiğini belirtti.

Diyetisyen hekimler, iftar öğününde proteinin, sağlıklı yağların, lifli gıdaların ve kontrollü karbonhidratın bir arada bulunmasının önemine işaret etti. Karbonhidrat ağırlıklı bir öğünün ani insülin iniş çıkışlarına yol açabileceğini aktaran diyetisyenler, amaçlarının bir anda doymak değil, tokluk süresini daha uzun ve dengeli şekilde sürdürmek olduğunu vurguladı.

"En çok dikkat edilmesi gereken konu kesinlikle su tüketimi"

Ramazan ayında su tüketiminin önemini vurgulayan diyetisyen hekim Betül Arda, şunları söyledi:

"Ramazan boyunca en çok dikkat etmeleri gereken konu kesinlikle su tüketimi. Zaten gündelik 2-2,5 litre su tüketimine ihtiyacımız varken ramazan ayında uzun süreli susuzluktan dolayı bunu biraz kaçırabiliyorlar. İftar ve sahur arasına yayarak bu 2 litreyi tüketmelerinin öneminden özellikle bahsediyoruz. Bu noktada çay, kahve yerine sadece suyla sıvı desteğini almaları çok önemli. Aslında oruç vücudumuzda biriken toksinlerden kurtulmak için mükemmel bir destekleyici. Ama kronik rahatsızlığı olan yaşlı bireylerimizin bunu doktorlarının kontrolü altında yapmalarını öneriyoruz" dedi."

"Dengeli bir tabak oluşturulması gerekiyor"

Diyetisyen hekim Merve Akdeniz de, "Uzun süre açlık sonrası orucumuzu hurmayla açabiliriz. Bunun dışında bir meyve önermiyoruz. Çünkü ani insülin dalgalanmaları yaşamanızı istemeyiz. Sonrasında bir kase çorbayla devam edebiliriz. Ardından dengeli bir tabak oluşturulması gerekiyor. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağ ve liften zengin sebzelerin bir arada yer aldığı; karbonhidrat ağırlıklı olmayan bir öğün tercih edilmeli. Aksi halde gün içerisinde tokluk süresi kısalabiliyor ve enerji dalgalanmaları yaşanabiliyor. Sahurda klasik bir kahvaltı düşünebiliriz. Ama kızartma, hamur işi gibi ya da geceden kalan yemekleri yememeliyiz ki gün içerisinde susama, halsizlik gibi durumlar yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Diyetisyen, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Diyetisyen Hekimleri Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:52:41. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi Diyetisyen Hekimleri Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.