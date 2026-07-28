Ramazan Gülten Kızı Maya'nın Doğum Gününü Kutladı - Son Dakika
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Ramazan Gülten Kızı Maya'nın Doğum Gününü Kutladı

Ramazan Gülten Kızı Maya\'nın Doğum Gününü Kutladı
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Tutuklu İBB Başkanı Ramazan Gülten, kızı Maya'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

(İSTANBUL) Salacak sahilindeki yapılaşmanın yıkımı sırasında, 2023 yılında uğradığı saldırı ile basında haber olan ve İBB Davası nedeniyle tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Gülten "Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum.Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım" dedi.

Kent genelindeki çok sayıda kaçak yapılaşmaya karşı olduğu gibi Salacak sahilindeki yapılaşmanın yıkımı sırasında, 2023 yılında uğradığı saldırı ile basında haber olan ve İBB Davası nedeniyle 14 aydır tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten kızı Maya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. "Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya" başlığı altında paylaşım Gülten şunları yazdı:

"'Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya' Bugün bir yaşına girdin.

'Bu minnoş ne ara bu kadar büyüdü, hiç anlamadım' cümlesini kuramıyorum. Çünkü her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu, boyunun uzamasını, uykuya dalma süreni, dişlerinin çıkmasını, emeklemeni ve yürüme provalarını bir öncekilerle kıyasladım. En ufak değişimini bile kaçırmadım. Nasıl büyüdüğünü tam olarak bilemesem de ne kadar büyüdüğünü çok iyi biliyorum güzel kızım.

Geceleri anneni pek uyutmasan da bütün bunlara rağmen çok güzel büyüdün. Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım.

Yaş günü şiirin de doğduğun gün olduğu gibi, kızına hasret şair Ataol Behramoğlu'ndan gelsin:

'Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen

Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen

Bir dağ suyu gibi kayalar içinden fışkıran

Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen.'

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ramazan Gülten Kızı Maya'nın Doğum Gününü Kutladı - Son Dakika

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