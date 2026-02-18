Ramazan Kolisi Dolandırıcılığına Dikkat!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ramazan kolisi hazırlanacağına ilişkin dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yöneticilerinin isimlerinin kullanıldığı ve bazı iş insanlarının telefonla aranarak ramazan kolisi hazırlanacağı gerekçesiyle maddi taleple bulunulduğu ifade edildi.

Belediye yöneticilerinin bu yönde herhangi bir talebinin olmadığı vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde derhal güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.