Kuşadası Belediyesi'nden Ramazanda Beslenme Tavsiyeleri

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Uzman Diyetisyeni Aysen Arıcan, yaklaşan ramazan ayı öncesi iftar ve sahur için beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Bu yıl yaklaşık 17 saat olacak oruç süresi boyunca sıvı alımının en önemli nokta olduğunu belirten Kuşadası Belediyesi Uzman Diyetisyeni Arıcan, uzayan açlık süresinde ağır yemeklerden kaçınmak gerektiğinin altını çizdi.

Sahurda mutlaka kahvaltılık ürünler tüketilmesi gerektiğini söyleyen Arıcan, tok tutma süresi uzun olan ve besleyicilik yönünden zengin haşlanmış yumurta, peynir, bol yeşillik ve lifli gıdaların sofrada bulunmasının önemli olduğunu belirtti. Arıcan ayrıca, iftarda yemek saatinin uzatılması gerektiği, yavaş ve zamana yayarak, protein bazlı beslenmenin sağlık açışından önemli olduğunu vurguladı.

İftar ve sahur arasında ara öğünün de mutlaka su ihtiyacı ve enerjiyi karşılayacak meyve ve meyveden yapılan tatlılar olması gerektiğini söyleyen Arıcan, vücudu susuz bırakmamanın en önemli konu olduğunu belirtti.

Ramazan süresince özellikle hamile ve çocukların oruç tutarken dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Arıcan, kronik rahatsızlıkları bulunanların da doktor tavsiyelerine uyması gerektiğini belirtti.