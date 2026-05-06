Rami Kütüphanesi'nde Çocuk Bienali

06.05.2026 00:36
Rami Kütüphanesi'nde 'Rami Çocuk ve Sanat Bienali' etkinliklerle 5-14 yaş arası çocukları ağırlayacak.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", yarın çocuklara yönelik zengin bir atölye programına ev sahipliği yapacak.

Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinde, pek çok kurumun desteğiyle düzenlenen bienal, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla gerçekleştiriliyor.

Bienal kapsamında 5-14 yaşındaki çocuklar için geleneksel oyunlardan yaratıcı dramaya, edebiyattan el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Programda, Dede Korkut temalı atölyeler ve zeka oyunları öne çıkarken, "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunları: Dedem Korkut" etkinliği 10-14 yaş grubuna yönelik olarak 10.00-14.00 saatlerinde dört seansta Salon 154-155'te yapılacak.

Feyza Yadigar Sarıoğlu eşliğinde 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen "Akıllı İhtiyar Atölyesi" üç seans halinde Salon 127'de, Yurdanur Ay Paşa yönetimindeki "Adım Var, Hikayem Var Dede Korkut'tan Boğaçhan'a" etkinliği ise 7-11 yaşındaki çocuklar için 15.00'te Salon 152'de yapılacak.

Şennur Ülker, 16.00'da Salon 171'de "Geleneksel Ahşap Oyuncak Atölyesi"nde 5-10 yaş grubu çocuklarla bir araya gelecek.

Büşra Kenan ile "Delikli Öykü", Pelin Öney ile "Mutluluğun Resmi Kitabı" yaratıcı drama etkinliği ve 6-12 yaş grubuna yönelik "En Fantastik Hikaye!" atölyeleri de gün boyu farklı salonlarda düzenlenecek.

Sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bienal etkinlikleri, çocukların kültürel mirasla bağ kurmalarını ve sanatsal becerilerini keşfetmelerini amaçlıyor.

Kaynak: AA

