Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne aldı

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Şarkıcı Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Yeni şarkısı "Beni Anla"nın yanı sıra "Sil Baştan", "Son Arzum" ve "Tek Başına" gibi şarkıları da seslendiren Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enerjinin yüksek olması beni çok mutlu etti. Şarkılarımı hep bir ağızdan duymak inanılmaz bir his. Müziğim kendimi anlatmam için bir araç. Duygularımı ve düşüncelerimi melodilerin büyüsüyle destekleyerek sunuyorum." dedi.

Müziğe çok küçük yaşlarda başladığını belirten Türkyılmaz, gelecek planlarına ilişkin "Birkaç parça üzerine çalışıyorum. Onun dışında zaman vermemekle birlikte bir albüm fikrim var." değerlendirmesini yaptı.

Türkyılmaz, 2011'de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'ın örnek aldığı bir isim olduğunu belirterek, "Bununla beraber bir müzik, bir resim, bir cümle, bir bakış bile o an bana farklı duygular hissettirmeyi başardıysa, onu kaybetmeden kelimelere ve melodilere döküyorum." ifadesini kullandı.

"Alamet" adlı ilk şarkısını 2021'de yayınlayan Türkyılmaz, "Melek", "Bana Bi Yolunu Bul", "Tek Başına" şarkılarını 2022'de, "Dengesiz", "Adam", "Tam Kalbinden" ve "Cihan" şarkılarını ise 2024 yılında sevenleriyle buluşturdu.