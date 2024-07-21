Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne aldı

Şarkıcı Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında müzikseverlerle buluştu. Türkyılmaz, yeni şarkısı 'Beni Anla' ve diğer hit şarkılarını seslendirerek enerjik bir performans sergiledi. Müziğe olan tutkusunu ve gelecek planlarını anlatan Türkyılmaz, Amy Winehouse'ın kendisine ilham verdiğini ve duygularını melodilerle ifade ettiğini belirtti.

21.07.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Yeni şarkısı "Beni Anla"nın yanı sıra "Sil Baştan", "Son Arzum" ve "Tek Başına" gibi şarkıları da seslendiren Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enerjinin yüksek olması beni çok mutlu etti. Şarkılarımı hep bir ağızdan duymak inanılmaz bir his. Müziğim kendimi anlatmam için bir araç. Duygularımı ve düşüncelerimi melodilerin büyüsüyle destekleyerek sunuyorum." dedi.

Müziğe çok küçük yaşlarda başladığını belirten Türkyılmaz, gelecek planlarına ilişkin "Birkaç parça üzerine çalışıyorum. Onun dışında zaman vermemekle birlikte bir albüm fikrim var." değerlendirmesini yaptı.

Türkyılmaz, 2011'de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'ın örnek aldığı bir isim olduğunu belirterek, "Bununla beraber bir müzik, bir resim, bir cümle, bir bakış bile o an bana farklı duygular hissettirmeyi başardıysa, onu kaybetmeden kelimelere ve melodilere döküyorum." ifadesini kullandı.

"Alamet" adlı ilk şarkısını 2021'de yayınlayan Türkyılmaz, "Melek", "Bana Bi Yolunu Bul", "Tek Başına" şarkılarını 2022'de, "Dengesiz", "Adam", "Tam Kalbinden" ve "Cihan" şarkılarını ise 2024 yılında sevenleriyle buluşturdu.

Kaynak: AA

Amy Winehouse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement