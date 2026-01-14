Rauf Denktaş, Bornova'da Anıldı - Son Dakika
Rauf Denktaş, Bornova'da Anıldı

14.01.2026 10:42  Güncelleme: 11:39
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı Atatürk Mahallesi’nde yer alan KKTC Parkı’nda andı. Başkan Eşki, Denktaş’ın büstüne, TMT şehitleri ile 6 Şubat Depremleri’nde hayatını kaybeden 'Şampiyon Melekler'in anısına karanfiller bıraktı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, ölümünün 14'üncü yılında, Atatürk Mahallesi'nde oluşturulan KKTC Parkı'nda düzenlenen törenle andı. Denktaş'ın 101'inci doğum gününde açılan parkta gerçekleşen anmada, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi, Kıbrıs Barış Harekatı ve yakın tarihin kayıpları hatırlandı.

KKTC bayrağı yarıya indirildi

KKTC bayrağının yarıya indirildiği parkta saygı duruşunda bulunan Başkan Ömer Eşki; Rauf Denktaş'ın büstüne, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Şehitleri anı alanına, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Şampiyon Melekler" olarak anılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin anısına oluşturulan alana kırmızı karanfiller bıraktı.

Kıbrıs mücadelesinin hafızası bu parkta yaşıyor

KKTC Parkı'nda; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın büstü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit'in barışı vurgulayan sözüyle süslenmiş kaya anıtı, Kıbrıslı Türk Şair Osman Türkay'ın şiiri, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın liderlerini simgeleyen üç Akdeniz selvisi, Şampiyon Melekler anı alanı bir arada yer alıyor. Park, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve ortak hafızasını gelecek kuşaklara aktaran simgesel bir alan olarak dikkat çekiyor.

"Denktaş, bir halkın onurla ayakta kalma iradesidir"

Başkan Ömer Eşki, Rauf Denktaş'ın yalnızca bir devlet adamı değil, bir halkın varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve onur mücadelesinin adıdır. O, en zor koşullarda dahi halkının iradesinden vazgeçmemiş bir liderdir. Bugün burada yalnızca bir kişiyi değil, bir direnişi, bir hafızayı ve bir halkın onurlu duruşunu anıyoruz" dedi. KKTC Parkı'nın bu anlayışla hayata geçirildiğini belirten Eşki, "Bu park, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Denktaş'ı, Kıbrıs Barış Harekatı'nı, TMT şehitlerini ve Şampiyon Melekleri aynı mekanda anmak; acılarımızı, mücadelemizi ve dayanışmamızı ortak bir bellekte buluşturmak anlamına geliyor" diye konuştu.

"N'apan" kafe ile kültürel bağlar güçleniyor

Park içerisinde, Kıbrıs ağzında "Nasılsın, ne yapıyorsun?" anlamına gelen "N'apan" adlı kafe de yer alıyor. Başkan Eşki, bu ayrıntının önemine dikkat çekerek, "Kültür sadece anıtlarla değil, günlük yaşamla da yaşatılır. 'N'apan' kafe, Kıbrıs kültürünü Bornova'da hissettiren sıcak bir buluşma noktasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

