Recub, İsrailli Yetkiliyle Tokalaşmayı Reddetti

05.05.2026 22:55
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recub, FIFA Kongresi'nde İsrail temsilcisiyle tokalaşmadı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, FIFA Olağan Kongresi'nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'la tokalaşmayı reddetti.

2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Kanada'da yapılan 76. FIFA Kongresinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Racub ve Suliman'ı sahneye davet etti.

İsrail ile Filistin'in "FIFA nezdinde aynı hak, görev ve zorunluluklara sahip olduğunu" söyleyen Infantino'nun Filistin ve İsrailli temsilcilere hitaben "beraber çalışalım" demesine ve tokalaşmalarını istemesine Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recub tepki gösterdi.

Infantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırı ve işgalini protesto ederek, İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddeden Recub sahneden inerken, salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının çektiği acılara işaretle "Acı çekiyoruz." dedi.

Recub, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin paylaştığı bir videoya ise "FIFA toplantısı platformundan, ulusal onurun protokol kurallarına tabi olmadığını ve sporcularımız dahil halkımızın kanının kutsallığına duyduğumuz saygıdan dolayı, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık." ifadelerine yer verdi.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi 16 Şubat 2026'da İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45'i kadın 1007 Filistinli sporcunun hayatını kaybettiğini, 265 spor tesisinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Komite verilerine göre, hasar gören tesisler arasında 23 büyük stat ve saha, 35 kapalı spor salonu, 58 kulüp binası ve FIFA finansmanıyla yapılan ve tamamı yıkılan 12 saha bulunuyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında en az 824 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

