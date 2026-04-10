3DMark, Hile Yaptığını Tespit Ettiği RedMagic 11 Pro Serisini Sıralamalardan Sildi

10.04.2026 21:31
RedMagic, oyun odaklı akıllı telefonlarında hile yapma skandalı ile karşı karşıya kaldı. UL Solutions, RedMagic 11 Pro ve Pro+ modellerinin 3DMark sıralamalarından çıkarıldığını ve bu cihazların performans testlerinde yazılımsal hileler barındırdığını açıkladı.

RedMagic, oyun odaklı akıllı telefon pazarında iddialı bir isim olmasına rağmen, son günlerde 3DMark testlerinde hile yapma skandalıyla gündeme oturdu. UL Solutions, RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Pro+ modellerini küresel performans sıralamalarından tamamen çıkardığını duyurdu. Bu karar, teknoloji içerik üreticisi Saityo'nun cihazların benchmark testlerinde şüpheli sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmasının ardından geldi.

UL Solutions ekibi, laboratuvar incelemelerinde telefonların 3DMark kurallarını ihlal eden yazılımsal hileler barındırdığını tespit etti. Testlerde, halka açık 3DMark uygulamasında elde edilen skorların, gizli bir sürüme göre yüzde 24 daha yüksek olduğu görüldü. Bu fark, cihazların test içeriğine değil, uygulamanın ismine göre tepki verdiğini ve 'Diablo' adlı gizli bir yüksek performans modunu otomatik olarak devreye soktuğunu kanıtladı.

Hilelerin yanı sıra, bu modun zorunlu kullanımı tehlikeli donanımsal risklere yol açtı. Stres testleri sırasında telefonun bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklığının 50°C'nin üzerine çıktığı kaydedildi. UL Solutions, kullanıcıları bu cihazlarda 3DMark stres testleri yapmamaları konusunda uyardı ve test yapılması durumunda cihazın soğumaya bırakılmasını önerdi.

Skandalın ardından, RedMagic 11 Pro serisinin tüm skorları geçersiz ilan edildi ve cihazlar 3DMark listelerinin en altına taşındı. Bu olay, tüketici güvenini sarsarken, RedMagic'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akıllı telefon üreticilerinin test skorlarını pazarlama aracı olarak kullanması, haksız rekabet endişelerini artırıyor.

Teknoloji, Güncel, Oyun, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Advertisement
