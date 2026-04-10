3DMark, Hile Yaptığını Tespit Ettiği RedMagic 11 Pro Serisini Sıralamalardan Sildi

RedMagic, oyun odaklı akıllı telefon pazarında iddialı bir isim olmasına rağmen, son günlerde 3DMark testlerinde hile yapma skandalıyla gündeme oturdu. UL Solutions, RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Pro+ modellerini küresel performans sıralamalarından tamamen çıkardığını duyurdu. Bu karar, teknoloji içerik üreticisi Saityo'nun cihazların benchmark testlerinde şüpheli sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmasının ardından geldi.

UL Solutions ekibi, laboratuvar incelemelerinde telefonların 3DMark kurallarını ihlal eden yazılımsal hileler barındırdığını tespit etti. Testlerde, halka açık 3DMark uygulamasında elde edilen skorların, gizli bir sürüme göre yüzde 24 daha yüksek olduğu görüldü. Bu fark, cihazların test içeriğine değil, uygulamanın ismine göre tepki verdiğini ve 'Diablo' adlı gizli bir yüksek performans modunu otomatik olarak devreye soktuğunu kanıtladı.

Hilelerin yanı sıra, bu modun zorunlu kullanımı tehlikeli donanımsal risklere yol açtı. Stres testleri sırasında telefonun bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklığının 50°C'nin üzerine çıktığı kaydedildi. UL Solutions, kullanıcıları bu cihazlarda 3DMark stres testleri yapmamaları konusunda uyardı ve test yapılması durumunda cihazın soğumaya bırakılmasını önerdi.

Skandalın ardından, RedMagic 11 Pro serisinin tüm skorları geçersiz ilan edildi ve cihazlar 3DMark listelerinin en altına taşındı. Bu olay, tüketici güvenini sarsarken, RedMagic'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akıllı telefon üreticilerinin test skorlarını pazarlama aracı olarak kullanması, haksız rekabet endişelerini artırıyor.