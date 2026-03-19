Refah Sınır Kapısı Sınırlı Geçişe Açıldı

Birleşmiş Milletler (BM), 20 gündür kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı'nın bugün sınırlı şekilde geçişlere açıldığını, Gazze'den 9 hastanın tedavi için Mısır'a geçişine izin verildiğini, Gazze'de ise 18 binden fazla hastanın hala acil tedaviden mahrum bulunduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 20 gündür kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı'nın bugün her iki yöne sınırlı şekilde geçişlere açıldığını bildirdiğini aktaran Haq, bu sabah Gazze'den 9 hastanın tedavi için Mısır'a geçmesine izin verildiği bilgisini paylaştı.

Haq, "Hatırlatmak gerekirse, Gazze'de 18 binden fazla hasta şu an acilen ihtiyaç duydukları tedaviden mahrum durumda. İsrail, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya sevklerin yeniden başlatılmasına izin verdiğinde daha fazla hasta bakıma erişebilecek." dedi.

Sağlık hizmetleri için Gazze'ye kritik ekipmanların girişinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkati çeken Haq, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım ve ticari malzemeler için tek geçiş noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

Haq, tek sınır kapısının "büyük bir darboğaz" oluşturduğunu belirterek "Daha dün, geçiş noktasından malzeme almak üzere planlanan üç BM konvoyu, İsrail'in o gün sadece yakıtın geçişine izin vermesi üzerine iptal edilmek zorunda kaldı. BM kuruluşları yiyecek ve diğer malzemeleri daha sonra almak üzere geçiş noktasında bırakmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, BM insani yardım çalışanlarının İsrail saldırılarının Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim alanlarını hedef almaya ve can kayıplarına neden olmaya devam ettiğini aktardığını belirten Haq, sivillerin ve sivil tesislerin her zaman korunması gerektiğini hatırlattı.