Refah'ta İsrail Çeteleri Saldırdı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İsrail destekli silahlı çetelerin İsrail ordusunun koruması altında Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı çetelerin İsrail ordusunun koruması altında Refah kentinin kuzeybatısındaki Muaviye Camisi çevresine düzenlediği saldırıda Raşa Ebu Cezar (43) isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Çok sayıda araçla bölgeye saldırı düzenleyen İsrailli silahlı milisler, Filistinlilere rastgele ateş açtı.

İsrailli silahlı milisler ile saldırıya karşılık veren Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada çok sayıda İsrailli milisin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, İsrailli çete üyelerini korumak için insansız hava araçlarıyla Filistinli gruplara ateş açtığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haziran 2025'te bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etmişti.