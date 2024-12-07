Rekabet Kurumu'ndan Ceza Alt Sınırına Zam

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(ANKARA) - 1 Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar idari para cezası alt sınırını 167 bin 473 lira olarak belirleyen Rekabet Kurumu, ceza alt sınırını arttırdı.Yeni ceza alt sınırı 241 bin 43 lira.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası alt sınırının 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere artırılmasına ilişkin tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 liraya yükseltildi.