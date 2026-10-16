Reklam Kurulu 9 ayda 249 milyon TL'yi aşan ceza, ekimde 136 dosyaya durdurma verdi - Son Dakika
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Reklam Kurulu 9 ayda 249 milyon TL'yi aşan ceza, ekimde 136 dosyaya durdurma verdi

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Reklam Kurulu, yılın ilk 9 ayında yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 249 milyon TL'yi aşan para cezası verdi. Kurul, ekim toplantısında 161 dosyayı karara bağlayarak 136 dosyaya durdurma, 17 milyon 176 bin 744 TL para cezası uyguladı.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk 9 ayında, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 249 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat düzenlemeleri ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 374 sayılı toplantısında 161 dosya karara bağlanmıştır. Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirilmesi ve Bakanlık tarafından resen başlatılan incelemeler sonucunda, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında toplam 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINA YAPTIRIM

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan konulardan birinin, indirimli satış reklamları olduğu işaret edilerek, "Koşullu satışların ve tüketiciler tarafından kolaylıkla erişilebilen sadakat kartı uygulamalarının indirimli satış mevzuatı kapsamına alınmasıyla birlikte, reklam verenlerin yükümlülükleri Kurul tarafından titizlikle değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde, kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinde bulunulduğu, üzeri çizili fiyat olarak indirim başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı ve kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin reklamlarda indirimli satış mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNİN REKLAM PAYLAŞIMLARINA İNCELEME

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlar' başlıklı 23/A maddesi kapsamında, sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerinin açıkça düzenlendiği ifade edilerek, "Buna göre reklam verene ait mal veya hizmetin tanıtılması ya da reklam verene yönlendirme yapılması, maddi kazanç veya indirimli mal ve hizmet sağlanması ya da bir etkinliğe katılım karşılığında menfaat elde edilmesi gibi durumlarda, paylaşımın reklam veya tanıtım olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından resen incelemeye alınan 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğünün ve Yönetmelik'te belirlenen diğer şartların yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE YAPTIRIM

Öte yandan, mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar hakkında resen inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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