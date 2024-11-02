Rekor Timsah Cassius Hayatını Kaybetti

Dünyanın koruma altındaki en büyük timsahı olarak Guinness rekorlar kitabına giren 5,5 metre uzunluğundaki dev sürüngen Cassius, Avustralya'daki yaban hayatı koruma alanında öldü.
BBC'nin haberine göre, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev tuzlu su timsahı Cassius, 1987'den bu yana Queensland eyaletinde gözetim altında tutuluyordu.
Queensland'daki Marineland Melanesia Timsah Barınağı, yaklaşık 120 yaşındaki dev timsahın öldüğünü açıkladı.
Cassius, koruma altındaki en iri timsah olarak 2011'de Guinness rekorlar kitabına girmişti.
Dev timsahın yakalanmadan önce büyükbaş hayvanlara ve insanlara saldırdığı biliniyordu.
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