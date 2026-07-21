Rektör Yılmaz\'dan Başsavcı Birol\'a Ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol'u ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Birol'u makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Birol da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.