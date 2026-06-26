Reşadiye\'de 200 Keklik Doğaya Salındı

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde doğaya 200 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Umurca köyünde doğal ekosistemin korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve özellikle tarım alanlarında kene gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amacıyla 200 keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

Ekolojik dengenin güçlendirilmesine katkı sunan etkinlik, Kaymakam Ahmet Tan'ın himayelerinde gerçekleştirildi.

Programa Niksar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Şefi Ayşenur Gündoğdu, kurumun muhafaza memurları ile bölge sakinleri katıldı.