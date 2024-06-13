Resmi Yazışmalarda Yapılan Değişikliklerle Kamuda 5 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Resmi Yazışmalarda Yapılan Değişikliklerle Kamuda 5 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4. yılı dolayısıyla yapılan değişikliklerin kamuda yaklaşık 5 milyar lira tasarruf sağladığını açıkladı. Yönetmelikle birlikte kağıt tüketimi azaltılarak, işlemler hızlandırıldı ve çevreye duyarlılık konusunda öncü bir adım atıldı. Ayrıca elektronik ortamın kullanımıyla 426 bin 224 ağaç doğada kaldı, 21 bin 219 ton karbondioksit salınımı engellendi ve 80 milyar 198 milyon 400 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için oluşturulan 'resmi yazisma.gov.tr' internet sitesi 195 bin 186 kişi tarafından ziyaret edildi ve 1111 resmi yazışma eğiticisi tarafından 74 bin 86 personele eğitim verildi.

13.06.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te dört yıl önce yapılan değişikliklerin ardından kamuda yaklaşık 5 milyar lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4. yılı dolayısıyla kırtasiye ve posta giderleri başta olmak üzere elde edilen tasarruf miktarlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kıratlı, 4 yıl önce yenilenen yönetmelikle önemli adımlar atıldığını belirterek, "İşlemler hızlandırılırken, kağıt tüketimi azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Tasarruf ve çevreye duyarlılık konularında öncü hale gelen yönetmeliğe uyum sağlayan tüm idarelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

426 bin 224 ağaç doğada kaldı

Kıratlı, paylaşımında, kırtasiye ve posta giderleri başta olmak üzere elde edilen tasarruf miktarlarının artırılması ve yazışma süreçlerinin hızlanması, kamu idarelerinde elektronik ortamın resmi yazışma süreçlerinde asli unsur olarak kabul edildiği yönetmelikle kamuda dört yılda elde edilen tasarruflara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Kayıtlı elektronik posta kullanımı yüzde 82 oldu. Posta giderlerinden 2 milyar 534 milyon 153 bin 538 lira, kırtasiye giderlerinden 2 milyar 339 milyon 120 bin lira, veri depolama maliyetinden 115 milyar 800 bin 277 lira tasarruf elde edildi.

Elektronik ortamın kullanımı ile 426 bin 224 ağaç doğada kaldı. 21 bin 219 ton karbondioksit salınımı engellendi. 80 milyar 198 milyon 400 bin kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi.

'resmi yazisma.gov.tr' internet sitesini 195 bin 186 kişi ziyaret etti. Ayrıca 1111 resmi yaşışma eğiticisi tarafından 74 bin 86 personele eğitim verildi."

Kaynak: AA

Metin Kıratlı, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi Yazışmalarda Yapılan Değişikliklerle Kamuda 5 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:38. #1.12#
SON DAKİKA: Resmi Yazışmalarda Yapılan Değişikliklerle Kamuda 5 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement