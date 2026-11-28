HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan S.Y.'nin hamile olduğu belirtildi.

Kaza, Reyhanlı Devlet Hastanesi önünde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 MBA 06, 46 FG 368, 31 ANN 779, 06 FRC 425 ve 01 AES 288 plakalı 5 otomobil peş peşe çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılar S.Y., H.Y., S.Y., S.Y. ve A.Y.'yi ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan S.Y.'nin hamile olduğu belirtilirken, hastanedeki tedavileri sürüyor. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.