Reyhanlı'da Motosiklet Kazası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kavşakta seyir halindeki otomobile çarpan motosikletteki sürücü takla atarak asfalt zemine, arkasındaki yolcu ise aracın kaputuna düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 17 Mayıs'ta saat 14.30 sıraların ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sürücü ve yolcunun bulunduğu motosiklet, kavşağa girdiği sırada seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü takla atıp asfalt zemine, arkasındaki yolcu ise aracın kaputuna düştü. Kazayı görenler, yaralıların yardımına koştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansta tedavi etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Cuma Yunus YAŞATIR – Kamera: HATAY,