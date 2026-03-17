Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki mahalle muhtarı, yolda yürürken buldukları içerisinde 176 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.
Tayfur Sökmen Mahallesi'nin muhtarı Nazmi Alaca ve Varışlı Mahallesi'nde görevli muhtar Tarık Söker, Yeni Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çanta buldu.
Muhtarlar çantayı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İçerisinde 176 bin lira olan çanta, kimliği belirlenen sahibine ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Muhtarlardan Örnek Davranış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?