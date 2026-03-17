Reyhanlı'da Muhtarlardan Örnek Davranış - Son Dakika
17.03.2026 13:56
İki muhtar buldukları 176 bin liralık çantayı sahibine ulaştırdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki mahalle muhtarı, yolda yürürken buldukları içerisinde 176 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tayfur Sökmen Mahallesi'nin muhtarı Nazmi Alaca ve Varışlı Mahallesi'nde görevli muhtar Tarık Söker, Yeni Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çanta buldu.

Muhtarlar çantayı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İçerisinde 176 bin lira olan çanta, kimliği belirlenen sahibine ulaştırıldı.

Kaynak: AA

