Reyhanlı Saldırısına 3 Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Reyhanlı Saldırısına 3 Sanığa Ağır Ceza

05.06.2026 18:13
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Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921 yıl hapis.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında 'THKP-C/Acilciler' örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası verildi.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, terör saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i, 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara ayrıca, 28'i çocuk 130 kişiye yönelik, 'Öldürmeye teşebbüs', terör örgütü faaliyeti kapsamında 'İzinsiz patlayıcı bulundurmak', mağdurlara yönelik 'Duyu organları zarar görecek şekilde yaralama', bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması, 3 kişiye yönelik 'Basit yaralama', 134 mağdura yönelik 'Mala zarar verme', Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar nedeniyle 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, tutuklu sanık Mohammad Dib Korali ile firari sanıklar Omar Alkhatıp ve Mihraç Ural'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

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