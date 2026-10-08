Rima Hassan tüfekli videoyla ölüm tehdidi aldı, Paris'te suç duyurusu yaptı. - Son Dakika
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Rima Hassan tüfekli videoyla ölüm tehdidi aldı, Paris'te suç duyurusu yaptı.

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Filistin asıllı Fransız AP üyesi Rima Hassan, sosyal medyada paylaşılan tüfekli videoda ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle Paris Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukatı failin bulunmasını ve içeriklerin kaldırılmasını isterken Hassan tehdidi 'şaşırtıcı' diye niteledi.

Filistin asıllı Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle Fransa'da şikayetçi olduğu bildirildi.

Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin sosyal medyadaki bir videoda hedef olarak gösterildiğini belirtti.

Brengarth, Hassan'ın ilgili videoda aldığı ölüm tehdidi nedeniyle Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktararak, "Failin tespit edilmesini, eylemleriyle ilgili cevap vermesini ve (sosyal medya) platformlarının bu içerikleri derhal kaldırmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hassan, yaptığı açıklamada, "Bu şiddet şaşırtıcı, buna rağmen kimse bundan bahsetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sosyal medya platformunda 6 Ekim'de yaklaşık 29 bin takipçisi olan bir hesabın sahibi, Hassan'a hitap ettiği bir videoyu paylaştı.

Videoda bu kişinin arkasında Fransa bayrağı, omzunda İsrail bayrağı ve elinde bir tüfek bulunuyor.

Bu kişi, "Rima, bunu (İsrail bayrağını) çıkarmak mı istiyorsun? O zaman gel al." diyerek, ardından tüfeğinin şarjör kolunu çekiyor.

Hassan'ın AP binasındaki bir etkinlikte İsrail bayrağını standından çıkardığı olaya işaret eden bu kişi, "Bir gün biri mağdurun sen olduğuna karar verirse, gelip ağlamamalısın." diyor.

Videodaki kişi ardından tüfeğinin namlusunu kameraya çeviriyor.

Hassan, Strazburg'daki AP binasında 5 Ekim'de İsrail'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu ve Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC), AP'deki en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisi (EPP) ile ortaklaşa gayriresmi bir etkinlik düzenlediğini belirtmişti.

Etkinlikte AB ve İsrail bayraklarının bir standa takıldığını, ayrılırken İsrail bayrağını buradan çıkardığını ve AB bayrağının da dengesizlik nedeniyle yere düştüğünü kaydeden Hassan, hiçbir bayrağın çiğnenmediğini, zarar görmediğini veya yere atılmadığını ifade etmişti.

Hassan, "Yaptığım bu hareket, devam eden soykırımı, uluslararası hukuk ihlallerini ve bu bitmek bilmeyen, dayanılmaz çifte standardı kınamanın bir parçasıdır." demişti.

Kaynak: AA
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