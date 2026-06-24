Rinehart, Musk'a Ada Teklif Etti

Avustralya'nın en zengin kadını Gina Rinehart, Queensland eyaletinden milyarder iş insanı Elon Musk'a iletişim uydularını fırlatması için bir ada vermesini istedi.

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre Rinehart, kendi şirketinin de sponsor olduğu bir etkinlikte konuştu.

Rinehart, "Hangi endüstrileri çekmeye çalışmalıyız? Peki dünyanın en iyi mikroçipleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Elon Musk'ın iletişim uydularına ne dersiniz? Halkımızı ve önemli altyapımızı korumak için savunma üretimine ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Musk'ın büyük bir programı olduğunu ve "müttefik bir ülkede alternatif bir alana" ihtiyaç duyduğunu belirten Rinehart, ekranda Queensland'e bağlı adaları göstererek, "Ekranda görünen, nüfusu seyrek veya hiç olmayan adalarda, lüks turistik tesislerin bulunmadığı yerlerde, Elon'a SpaceX uydu yapımı ve fırlatmaları için hiçbir ücret talep etmeden yer teklif edin." dedi.

İsrailli silah şirketlerine de yer önerisi sundu

Rinehart, konuşmasında, İsrailli silah şirketlerine de Townsville kentinden yer verilmesi önerisinde bulundu.

Townsville'in İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir üs olduğuna işaret eden Rinehart, "Townsville'in batısında ya da yakınında İsraillilere bedava alan verirsek, bu kadim kültür yeniden yaşar." diye konuştu.

Rinehart, "İsraillileri gelişmiş savaş dronları veya savunma alanındaki diğer ilerlemelerini geliştirmeye ve üretmeye ve İsrail tarzı kubbelerini iyileştirmeye teşvik edin." ifadesini kullandı.

Yerel halkın tepkisi

Rinehart'ın Musk'a ada verme önerisi kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

ABC'nin haberine göre, Queensland'in kuzey bölgesinden iş ve turizm grupları, Rinehart'ın önerisini "yenilikçi bir düşünce" olarak nitelendirirken, bazı turizm kuruluşları adalardan roket fırlatılmasının çevreye zarar vereceğini ve sorun yaratabileceğini belirtti.