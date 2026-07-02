Riskli gebelik için helikopter sevki

Iğdır'da gebeliği riskli görülen 27 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı.
Iğdır'da doğum sancısı çeken ve kanama şikayeti bulunan, 24 hafta 5 günlük gebe Kübra Nur Ç, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
Buradaki değerlendirmede kadına plasenta previa (plasentanın rahim ağzını kapattığı) tanısı konuldu.
Kübra Nur Ç'nin, acil sezaryen ihtimali nedeniyle ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine hamile kadın, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Erzurum'dan yönlendirilen ambulans helikoptere alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.
Burada sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen Kübra Nur Ç, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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