Rize Ardeşen'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 52 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize Ardeşen'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 52 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Rize Ardeşen\'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 52 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Rize Ardeşen'e bağlı Aşağıdurak köyünde öğle saatlerinde kar yağışının kayganlaştırdığı yolda kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 52 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü Osman Rıfat Bayrak (52) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Osman Rıfat Bayrak'ın yönetimindeki 53 AED 886 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Bayrak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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