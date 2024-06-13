Rize-Artvin Havalimanı'nda Yılın İlk 5 Ayında 425 Bin 967 Yolcu Hizmet Aldı

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Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-mayıs döneminde 425 bin 967 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Rize-Artvin Havalimanı'nda geçen ay 88 bin 930 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 589, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 594'e ulaştı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Ocak-Mayıs 2024 dönemindeki yolcu trafiği 425 bin 967, uçak trafiği 3 bin, yük trafiği ise 2 bin 985 ton olarak gerçekleşti.