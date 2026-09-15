Rize Belediye Başkanı Metin, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Rize Belediye Başkanı Metin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Rize Belediye Başkanı Metin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti kapsamında gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenleri ile kentte devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kent açısından güzel geçtiğini belirten Metin, program kapsamında Rize Belediyesine ait 5-6 projenin açılışının yapıldığını veya temelinin atıldığını söyledi.

Metin, yeni şehirlerarası otobüs terminalinin temelinin de atıldığını aktararak, çalışmaların bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini kaydetti.

Kültür ve Sanat Merkezi'nin Rize'nin kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Metin, merkezde bakır işlemeciliği, deri işçiliği, tulum, mızıka ve Rize bezi gibi yöresel ürünlerin tanıtılacağını, bu ürünleri üreten ustaların da ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 30 kilometrelik Güney Çevre Yolu ile Üçlü Tünel Projesi'nin de gündeme geldiğini belirtti.

Üçlü Tünel Projesi'nin Timya Vadisi'nin çıkışındaki kavşaktan başlayarak Ziraat Mahallesi'nin arkasındaki Kale Vadisi, Pehlivantaşı Vadisi ve Çiftekavak'taki yeni sanayi sitesinin başlangıç noktasına kadar uzanacağını dile getiren Metin, projenin toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda olacağını ifade etti.

Metin, projenin yapım ihalesine yıl sonunda hazır hale getirilmesinin hedeflendiğine işaret ederek, tünellerin uzun olmaması nedeniyle çalışmanın 2-3 yıl içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

Güney Çevre Yolu'nun ise İyidere'nin Taşocağı bölgesinden başlayarak Balıkçılar bölgesine ulaşacağını ifade eden Metin, projenin kent trafiğini rahatlatmasının yanı sıra Rize'nin gelecek 50 yıllık gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Metin, her iki proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projeleri çalıştık ve bugünkü aşamaya getirdik. Hem Üçlü Tünel'in hem de 30 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun proje ihaleleri mayıs ayında yapılmıştı. Çalışmaların devamını getiriyoruz. Şimdi Üçlü Tünel Projesi'ne biraz daha yoğunlaşacağız. Daha sonra Güney Çevre Yolu'nun da inşallah 1-2 yıl içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi koşuluyla çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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