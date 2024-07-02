Rize'de AFAD öncülüğünde sel ve heyelan tatbikatları yapıldı - Son Dakika
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Rize'de AFAD öncülüğünde sel ve heyelan tatbikatları yapıldı

Rize'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından düzenlenen sel ve heyelan tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında yapıldı. Tatbikatlarda AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekipleri görev aldı. Tatbikatlar gerçeği aratmayacak şekilde senaryolarla gerçekleştirildi ve önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

02.07.2024 12:19
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Rize'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde sel ve heyelan tatbikatları yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında kentte daha önce yaşanan afetler baz alınarak düzenlenen tatbikatlar, merkeze bağlı Askoroz Deresi mevkisi, Fırtına Deresi ve İkizdere Vadisi'nde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekiplerinden 250 personel görev aldı.

Askoroz Deresi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularına kapılarak köprüden düştü. Olayda bir kişi otomobilin üzerinde mahsur kaldı, 2 kişi ise sulara kapılarak kayboldu.

Kısa sürede olaya müdahale eden ekiplerin otomobil üzerindeki kişiyi kurtardığı, sel sularına kapılan kişilerin ise cesedini kıyıya çıkardığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

Ekipler, Fırtına Deresi'nde selde, İkizdere Vadisi'nde ise heyelanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, gazetecilere, tatbikat ile herhangi bir olay olmadan önce hazırlıklarını test ettiklerini söyledi.

Rize'nin sel ve heyelan riski yüksek illerden olduğuna işaret eden Avcı, planlama ve hazırlıkların ardından koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Avcı, İkizdere'de heyelan, Çamlıhemşin Fırtına ve Askoroz derelerindeki olayların aynı anda gerçekleştiği senaryosuyla yola çıkıldığını kaydederek, önleyici tedbirleri önemsediklerini, tatbikatların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de AFAD öncülüğünde sel ve heyelan tatbikatları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de AFAD öncülüğünde sel ve heyelan tatbikatları yapıldı - Son Dakika
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