Rize'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Rize'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ağustos-15 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla da 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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